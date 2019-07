Exclusief voor abonnees Atletiek 18 juli 2019

Ben Broeders overschreed 5,51m in het polsstokspringen tijdens de meeting van Luik. Dat was beter dan Arnaud Art, die op 5,41m bleef steken. De Nederlander Koppelaar won met 5,71m. Op de 100m horden maakte Eline Berings haar wederoptreden als derde in 13.36, maar dat was achter Anne Zagré, die won in 13.23. Hanne Maudens ontgoochelde met slechts 5,41m ver. (VORE)