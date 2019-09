Exclusief voor abonnees Atletiek 20 september 2019

00u00 0

Genzebe Dibaba past voor het WK, dat op 27 september in Doha begint. De Ethiopische vice-olympisch kampioene sukkelt met een voetblessure. De 28-jarige Dibaba is de wereldrecordhoudster op de 1.500 meter en staat dit jaar met de tweede beste tijd achter haar naam. Ook de Keniaan Elijah Manangoi zegt af voor het WK. De titelverdediger op de 1.500m is nog niet hersteld van een enkelblessure. (VH)