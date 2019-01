Atletiek 10 januari 2019

Thomas Van der Plaetsen (28) is klaar om zijn annus horribilis van 2018 achter zich te laten. Tijdens een winterstage in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch is hij zich volop aan het klaarstomen voor het EK indoor, dat op 1 maart in Glasgow begint. Door het uitblijven van een goede score is Van der Plaetsen evenwel niet verzekerd voor een EK-ticket: alleen de top zes van 2018 mag rekenen op een uitnodiging. De zes andere tickets worden uitgereikt aan de beste indoormeerkampers van 2019. Om bij die top zes te horen, zal de atleet in het weekend van 2-3 februari in Gent meedoen aan het BK indoor. Zijn PR staat op 6.259 punten. Voorlopig volstaan zelfs 6.000 punten om dat EK-ticket te bemachtigen. (VH)