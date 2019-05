Exclusief voor abonnees Atletiek 27 mei 2019

Op de IFAM in Oordegem won Ben Broeders het polsstokspringen met een PR van 5,62m. Dylan Borlée was de beste op 400m in 46.40, net als Camillle Laus bij de vrouwen in 52.77. Isaac Kimeli finishte tweede op de 1.500m in 3.39.38 en Renée Eykens op de 800m in 2.03.01