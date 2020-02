Exclusief voor abonnees ATLETIEK 05 februari 2020

Tijdens de meeting in Dusseldorf werd Ismael Debjani achter de Noor Filip Ingebrigtsen tweede van de 1.500m in een nieuwe besttijd van 3.39.05. Ook de jonge Elise Vanderelst liep een PR met 4.10.33. Op de horden spurtte Michael Obasuyi naar 7.84 en werd vierde in zijn reeks. Voor enkele duizendsten mocht hij niet naar de finale. In een moeilijk loskomend polsstokspringen bevestigde Ben Broeders met een vierde plaats en 5,70m. Daarna probeerde hij zonder succes de nieuwe Belgische recordhoogte van 5,80m, tevens de olympische limiet, al scheelde het weinig bij de derde beurt. (VORE)