ATLETIEK 29 augustus 2018

00u00 0

Dertig jaar geleden werd Christian Schenk in Seoel olympisch kampioen in de tienkamp. De voormalige Oost-Duitse topatleet geeft nu in zijn biografie toe dat die gouden medaille er kwam na het gebruik van verboden middelen. "Ik nam doping en ik wist dat ik het deed." Drie jaar voor de Spelen van 1988 stapte Schenk in het (georganiseerde) dopinggebruik, legt hij uit in de Duitse media. Schenk nam het anabole steroïde Oral-Turinabol. Hij herinnert zich een episode tijdens een stage in Bulgarije, waar "tijdens de maaltijden uiteenlopende pilletjes op de borden van de atleten werden gelegd. Wij noemden ze 'smarties'. Wát we slikten, dat wisten we niet. Ze zeiden dat het vitaminen waren." (VH)