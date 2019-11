Exclusief voor abonnees Atletiek 07 november 2019

00u00 0

De 200 meter, 3.000m steeple, het hinkstapspringen en discuswerpen staan vanaf komend seizoen niet meer op het programma van de Diamond League. Zo blijven er nog twaalf disciplines over. Uit onderzoek is gebleken dat die disciplines het minst populair zijn. Wat de 200 meter betreft, vreesde de IAAF voor een overbelasting in een olympisch jaar. De IAAF hoopt de vijftien meetings zo aantrekkelijker te maken. (VH)