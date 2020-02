Exclusief voor abonnees Atletiek 03 februari 2020

Op het BK meerkampen in Louvain-la-Neuve heeft Noor Vidts haar PR in de vijfkamp van 4.446 naar 4.629 punten verbeterd. Daarmee verdringt ze de Oekraïense Alina Skukh van de wereldleiderspositie. Vidts versloeg in elk nummer Hanne Maudens en lukte persoonlijke records op de 60m horden (8.31), in het verspringen (6m36) en de 800 meter (2:16.07)