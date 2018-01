Atletiek 00u00 0

Manon Depuydt werd zaterdag in de kleuren van AC Meetjesland Oost-Vlaams kampioene op de 60m. Tijdens de reeksen liep ze een tijd van 7"55 en in de finale liep ze autoritair naar de zege in een mooie 7"50. In diezelfde finale finishte Sarah Rutjens (RCG), een andere West-Vlaamse, als vijfde in 7"79. In de reeksen liet ze een tijd van 7"74 optekenen. (GDE)