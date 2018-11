ATLETIEK 12 november 2018

De kwalificatie voor het WK atletiek van 2019 in Doha zal dan toch gewoon gebeuren via limieten. Het plan was nochtans voor het eerst met een wereldranglijst te werken als basis voor kwalificatie, maar "na uitvoerig debat met de atleten zelf" stopt de IAAF die piste tenminste tijdelijk in de ijskast. "We zijn er niet zeker van dat het systeem volledig eerlijk is voor alle atleten uit alle regio's wereldwijd", klinkt het. De limieten worden in de loop van volgende maand bekendgemaakt.