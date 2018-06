ATLETIEK 01 juni 2018

Soufiane Bouchikhi is enkele weken out met een ontsteking aan de achillespees. Hij kwalificeerde zich zaterdag in Oordegem nog voor het EK atletiek in Berlijn op de 5.000 meter, nadat hij eerder al de limiet voor de 10.000 meter klokte. Hij hoopt zijn comeback te maken op de Nacht van de Atletiek (21 juli). Zijn EK zou niet in het gedrang komen. Met 27:41.20 staat Bouchikhi met de derde Europese jaartijd op de 10.000m. (VH)