ATLETIEK 24 februari 2020

Tijdens de 'All Star Perche' in Clermont-Ferrand heeft Ben Broeders 5m80 hoog gesprongen met de polsstok en zo zijn BR van woensdag in Liévin geëvenaard. "De volgende hoogte was vastgesteld op 5m87. Bij mijn derde poging nam ik een zwaardere stok en daarmee lukte het bijna", zei hij