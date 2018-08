Atletiek 01 augustus 2018

Nafi Thiam is een concurrente armer voor het EK in Berlijn. Gisteren zegde de Nederlandse Nadine Broersen, vice-Europees kampioene en Europees indoorkampioene van 2014, af voor de zevenkamp, die op 9 augustus begint. De 28-jarige atlete scheurde in november de achterste kruisband van haar knie. (VH)