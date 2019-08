Exclusief voor abonnees Atletiek 22 augustus 2019

Thomas Van der Plaetsen en Ben Broeders treden zaterdag aan op de Diamond League in Parijs. Meerkamper Van der Plaetsen neemt het in een driekamp op tegen onder meer wereldrecordhouder tienkamp Kevin Mayer, Broeders treft bij zijn DL-debuut in het polsstokspringen de absolute wereldtop zoals de Fransman Renaud Lavillenie en de Amerikaan Sam Kendricks. Dit seizoen bracht Broeders het BR op 5m67. Kevin en Dylan Borlée lopen zaterdag in Parijs de 400m, maar dat is geen Diamond League-proef, wel een nationaal nummer. Camille Laus (400m) hoopt dat er voor haar ook nog een baan vrijkomt. Jonathan Sacoor loopt vrijdag de Grand Prix Bruxelles, Jonathan Borlée zondag in Madrid. De drie broers lopen donderdag ook nog de baanronde in Oordegem. Alle Belgian Tornados zijn nog op zoek naar het individuele minimum op de 400m voor het WK in Doha. De 4x400m-aflossingsploeg is, net als de Belgian Cheetahs, wel al gekwalificeerd. (VH)

