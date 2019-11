Exclusief voor abonnees Atletiek 25 november 2019

De Amerikaanse Dalilah Muhammad en de Keniaan Eliud Kipchoge zijn in Monaco verkozen tot Wereldatleten van het Jaar. Muhammad won de wereldtitel op de 400m horden in 52.16, een nieuw wereldrecord. Eliud Kipchoge dook in oktober in Wenen als eerste man ooit onder de twee uur op de marathon, al is dat record niet erkend omdat hij over te veel hazen beschikte. (VH)