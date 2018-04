ATLETIEK 20 april 2018

00u00 0

De zege van Yuki Kawauchi in de marathon van Boston blijft niet zonder gevolg. De 31-jarige Japanner stopt in april 2019 als administratief bediende op een lagere school in Saitama om het als profatleet te proberen. Dat dankt hij aan het prijzengeld (122.000 euro) dat hij in Boston verdiende. De amateurloper staat in het Guinness World Records-boek met 78 marathons onder 2u20. (VH)