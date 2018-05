Atletiek 04 mei 2018

00u00 0

Asbel Kiprop, olympisch kampioen van 2008 op de 1.500m en drievoudig wereldkampioen op die afstand in 2011, 2013 en 2015, ontkent dat hij in november 2017 op epo is betrapt. De 28-jarige Keniaan legt in een officieel communiqué uit dat hij de dag voor een 'aangekondigde' controle werd verwittigd, dat de controleartsen toen geld van hem vroegen en dat zijn urinestaal, mogelijk omdat hij hen niet genoeg had betaald, plots positief bleek te zijn. Kiprop beweert ook dat hij de vraag kreeg om schuld te bekennen, in ruil mocht hij dan antidopingambassadeur worden bij de IAAF. Ook dit wordt vervolgd. (VH)