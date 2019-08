Exclusief voor abonnees Atletiek 27 augustus 2019

Tim Van de Velde had een pechdag vrijdagavond op de Grand Prix-meeting in Brussel. Door een administratieve vergissing mocht hij niet deelnemen aan de 800m. Uiteindelijk kon hij laat op de avond nog wel aantreden op de 1500m, waarin hij 3.50.86 liep. De meeting in Brussel verliep tamelijk chaotisch. De atleten ergerden zich enorm aan de vele vertragingen en de foutieve wedstrijdinformatie. (BSE)