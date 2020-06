Exclusief voor abonnees Atletiek 24 juni 2020

Organisator Golazo vond een nieuwe datum voor de Nacht van de Atletiek in Heusden en de internationale meeting van Luik. De meeting in Heusden was voorzien voor 4 juli maar is nu verschoven naar 6 september. Als de stad Luik haar toestemming geeft, volgt op 9 september de meeting in Luik, die voor 1 juli was gepland. (VH)