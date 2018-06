ATLETIEK 15 juni 2018

00u00 0

De Keniaan Asbel Kiprop, olympisch kampioen op de 1.500m in 2009 en drievoudig wereldkampioen, zal zijn positieve dopingtest van november 2017 op epo niet aanvechten. De 28-jarige atleet, die een schorsing van vier jaar mag verwachten, houdt zijn onschuld vol, maar zegt dat hij de juridische strijd niet aangaat omdat hij de financiële middelen niet heeft en zich niet gesteund voelt door zijn federatie. Op 28 juni zou zijn zaak in Londen voorkomen, bij de disciplinaire commissie van de IAAF. Kiprop claimde dat er met zijn urinestaal geknoeid was, maar de integriteitseenheid van de IAAF verwees die verklaring al naar de prullenmand. De afgelopen vijf jaar zijn al meer dan veertig Kenianen positief bevonden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN