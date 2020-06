Exclusief voor abonnees Atletiek 25 juni 2020

De ene marathon na de andere wordt geannuleerd. Nadat in mei de marathon van Boston voor het eerst in 124 jaar werd geschrapt, kwam gisteren het nieuws dat ook de marathon van New York - voorzien voor zondag 1 november - niet doorgaat wegens de coronapandemie. Voor New York is dat geen primeur: in 2012 gooide de orkaan Sandy roet in het eten. Ook al gaat het de goede richting uit met de besmettingen in de Big Apple, toch vindt de organisatie dat de risico's van een massa-evenement nog te groot zijn: "We doen dit voor de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen."