Atletiek 13 juli 2020

Een haas van Eliud Kipchoge, toen die op 12 oktober 2019 in Wenen als eerste atleet ooit een marathon onder de twee uur liep, is geschorst. De Keniaan Alex Korio Oloitiptip (29) kreeg een schorsing van twee jaar opgelegd wegens inbreuken tegen zijn whereabouts. In 2019 miste hij dopingcontroles in januari, april en juli. (VH)