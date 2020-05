Exclusief voor abonnees ATLETIEK 12 mei 2020

Polsstokspringster Aurèlie De Ryck houdt het voor bekeken. De 27-jarige atlete, die twee keer het Belgische record indoor scherper stelde, was al van plan in 2020 een punt te zetten achter haar topsportcarrière, maar door het stilvallen van alle atletiekcompetities door het coronavirus is de situatie voor De Ryck niet langer houdbaar, ook financieel niet. Ze heeft een eigen kinepraktijk in Gent. Haar PR indoor is 4m35 (januari 2019), outdoor 4m28 (juli 2018). (VH)