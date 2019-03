ATLETIEK 18 maart 2019

Soufiane Bouchikhi eindigde gisteren als elfde in de halve marathon van New York. Hij dook twee seconden onder zijn persoonlijk record en klokte 1u02:59. Bouchikhi schuwde lange tijd het kopwerk niet, maar bekocht dat in de finale. Hij reageerde ontgoocheld dat hij het podium gemist had: <<Voor de top drie was ik simpelweg niet goed genoeg. Dit is een slag in het gezicht.>> De winst wasvoordeEthiopiërBelay Tilahun in 1u02:10. Bij de vrou- wen was Nina Lauwaert vijftiende in 1u14:48. De Keniaanse wereldrecordhoudster Joyceline Jepkosgei finishte als eerste in 1u10:07.