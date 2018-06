Atletiek 05 juni 2018

00u00 0

Niels Pittomvils is gisteren geopereerd aan de achterste kruisbanden van zijn linkerknie. De 25-jarige tienkamper liep de blessure op tijdens het verspringen op de Hypomeeting in Götzis, waar zijn vriendin Nafi Thiam de zevenkamp won. Pittomvils moet nu vijf weken in een brace lopen voor hij aan zijn echte revalidatie kan beginnen. De Limburger is hoe dan ook maanden buiten strijd en mist dan ook het EK in Berlijn in augustus. (VH)