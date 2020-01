Exclusief voor abonnees ATLETIEK 20 januari 2020

De Oekraïense Yaroslava Mahuchikh heeft het WR hoogspringen in zaal op 2m01 gebracht. In eigen land sneuvelden records bij de kadetten met Merel Maes (1m80 hoog) en Lola Lepere (3m81 polsstok). In de Crosscup van Hannuit won de Duitser Samuel Fitwi. Soufiane Bouchikhi was derde en eerste Belg. Bij de vrouwen won de Poolse Anna Gosk en finishte Sofie Van Accom vierde. Robin Hendrix won overtuigend op de korte afstand. (VORE)