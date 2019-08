Exclusief voor abonnees Atletiek 27 augustus 2019

Bij haar rentree na een stressfractuur werd Sara Van De Vel negende in de Iron Man 70.3 (halve afstand) van Vichy. 4u44.59 was haar tijd op het erg zware parcours. Door een slepend remblokje kwam de triatlete uit Lint in haar sterkste onderdeel, het fietsen, niet volledig tot haar recht. (BSE)