Op het PK indoor zorgden Rani Vincke (HAC) en Hanne Claus (AVMO) voor spannende finales op de 60m en de 200m bij de juniores. Op de 60m was Vincke (7"78) nipt sneller dan Claus (7"80) en op de 200m was het de Tieltse atlete die het eerst over de streep kwam: 25"85 tegenover 25"87. (GDE)