Exclusief voor abonnees Atletiek 15 januari 2020

Ook Trinidad & Tobago heeft nu een atleet op de lijst van geschorste sporters staan: sprintster Michelle-Lee Ahye is voor twee jaar aan de kant gezet wegens inbreuken tegen de whereabouts, zo meldde de Athletics Integrity Unit gisteren. Dat systeem laat toe om atleten onaangekondigd te controleren. Ahye, zesde op de Spelen van 2016 op de 100m en 200m, kan wel nog in beroep gaan tegen de sanctie. Haar schorsing ging al in op 30 augustus, om die reden ontbrak ze ook op het WK in Doha. Tokio 2020 kan ze dus ook vergeten. (VH)