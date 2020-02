Exclusief voor abonnees Atletiek 17 februari 2020

Christian Coleman zette zijn ambities om in Tokio naar de olympische titel op de 100m te sprinten gisteren wat kracht bij. In Albuquerque vloog de 23-jarige Amerikaan gisteren op de nationale kampioenschappen naar 6.37 op de 60m indoor, slechts drie honderdsten boven zijn wereldrecord dat hij vorig jaar op de piste in New Mexico liep