World Athletics is in volle onderhandelingen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om zijn deel van de voorziene inkomsten uit Tokio 2020 te recupereren. World Athletics kan aanspraak maken op zo'n 36 tot 40 miljoen euro en wordt daarmee, samen met het turnen en zwemmen, het ruimst bedeeld. Door het uitstel van de Spelen laten de centen op zich wachten en komen de sportfederaties in cashflow problemen. World Athletics heeft wel een fonds opgericht van 459.000 euro om atleten te steunen die financieel in nood zijn. (VH)