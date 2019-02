Atletiekfederatie: "Zonder serieuze boetes heeft gedragscode geen effect" 21 februari 2019

Bij de Belgische atletiekfederatie (RBAF) maakt bestuurder Thomas Lefebvre zich sterk dat de 'gedragscode' niet uitzonderlijk is. Ze haalden de mosterd uit Nederland en Frankrijk, waar zo'n contracten gangbaar zijn, zegt hij. "Dat de bedragen niet symbolisch klein zijn, heeft te maken met de persoonlijke sponsor van de topatleten. Die zijn bereid om zelf de kleine boetes van hun atleten te betalen wanneer die niet in officiële tenues opdagen, maar wel in hun eigen sponsoroutfit. Als we geen serieuze boetes opleggen, heeft dat geen effect." Lefebvre wijst er ook op dat de contracten niet nieuw zijn: voor het EK cross op 9 december 2018 in Tilburg maakten de Belgische atleten er geen problemen van om te tekenen. Lefebvre bevestigt dat de conventie er komt nadat Nafi Thiam in Berlijn op de eerste dag het foute shirt droeg. "De sponsors waren daar razend over en terecht." De bemerking dat Thiam haar truitje per ongeluk kapot trok, ontlokt een lach bij Lefebvre. De hint is duidelijk: Thiam deed dat bewust. Het management van Thiam ontkent die insinuatie met klem.(VH)

