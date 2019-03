Atletiek kort 23 maart 2019

De Sportdienst van Oudenburg organiseert vandaag, in samenwerking met AC Oudenburg en het Runningcenter Criterium van het Houtland, de vijftiende editie van de Lenteloop. Start en aankomst bevinden zich naast Sporthal Ter Beke in Oudenburg. Vanaf 14u wordt de eerste start gegeven van de zes jeugdlopen. Deelnemen kost twee euro. Na elke wedstrijd volgt de prijsuitdeling. Elke deelnemer ontvangt een verrassingspakket. Om 15.15u wordt de start gegeven van de vijf kilometer jogging. Deelnemen kost zeven euro. Er is een extra prijs voor de eerste drie mannen/vrouwen. Om 16u starten de deelnemers aan de tien kilometer. Inschrijven kost negen euro. Er is een geldprijs voor de eerste man/vrouw. Traditiegetrouw komen er sterke atleten aan de start. (RFO)

