Atletiek Bouchikhi geeft forfait voor EK veldlopen 05 november 2018

00u00 0

Soufiane Bouchikhi moet met een knieblessure forfait geven voor het EK veldlopen op 9 december in het Nederlandse Tilburg. Als vijfde van het EK van vorig jaar en het nummer zes van het EK in Berlijn op de 10.000m gold hij als het Belgische speerpunt in Tilburg. Eerder had Bouchikhi zich al afgemeld voor de eerste twee manches van de CrossCup.