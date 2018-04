Atlético: vijfde Europese finale in negen jaar? 26 april 2018

00u00 0

Zet Atlético Madrid tegen Arsenal een straf reeksje verder? In de even jaren van dit decennium stond Atlético tot dusver telkens in een Europese finale. De indrukwekkende reeks begon in 2010 met de gewonnen Europa League-finale tegen Fulham (2-1). Twee jaar later mochten Los Colchoneros, met Courtois in doel, dezelfde prijs in de lucht steken na winst tegen Athletic Bilbao. In 2014 en 2016 volgden finales in de Champions League, maar beide keren was stadsgenoot Real Madrid te sterk. Nu hoopt Atléti zich in 2018 van een vijfde Europese finale in acht jaar te verzekeren. (VDVJ)