Exclusief voor abonnees Atlético verklaart oorlog aan Griezmann en Barça 06 juli 2019

00u00 0

Onverwachte wending in de Antoine Griezmann-saga. Terwijl zijn transfer naar Barça slechts een formaliteit leek, dropte Atlético gisteren een bommetje. In een statement klagen de Madrilenen de handelswijze van de Blaugrana aan. Ze verwijten de Spaanse kampioen dat ze tijdens het seizoen al onderhandelden met Griezmann én dat Barça de verlaagde afkoopsom van 120 miljoen later wil betalen. Een gebrek aan respect volgens Atlético, dat eist dat Griezmann zich zon-dag in Madrid meldt voor de eerste training. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis