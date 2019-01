Atenor zet eerste stap in Vlaanderen 16 januari 2019

Vastgoedontwikkelaar Atenor heeft zijn eerste investering in Vlaanderen beet. Samen met 3D Real Estate, een vehikel van de familie Donck, koopt Atenor een site in Deinze van de familie Dossche. Het gaat om een terrein van 2,14 hectare waarop een nieuw stadsproject van 32.000m2 zal komen. Dat project omvat zowel woningen als appartementen. De site is gelegen in het centrum van de stad, langs de Leie. Atenor is vooral bekend van de bekende Brusselse woontoren UP-site.

