Exclusief voor abonnees Atenor krijgt incassobureau over de vloer 28 november 2019

00u00 0

Vastgoedontwikkelaar Atenor heeft in Boedapest 5.200 vierkante meter kantoorruimte verhuurd aan het Zweedse schadebeheerbedrijf - lees incassobureau - Intrum Justitia. Met deze huurder erbij is van het bewuste gebouw F op de campus, zeven maanden voor de oplevering, al 60 procent verhuurd. De eerste vier zijn dat al helemaal, voor in totaal 80.000 vierkante meter. De gebouwen 5 en 6 bieden 50.000 vierkante meter en worden in de loop van volgend jaar opgeleverd.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu