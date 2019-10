Exclusief voor abonnees Atalanta sluipt naar plaats 3 28 oktober 2019

Een draw voor Juve, een gelijkspel voor Inter en ook een 'x'je' voor Napoli. Atalanta profiteerde van de misstappen van de drie toppers om naar plaats 3 te sluipen. Udinese werd ingemaakt met 7-1. Timothy Castagne stond 90 minuten tussen de lijnen - op links. Hattrickheld Luis Muriel was de uitblinker. Napoli verspeelde verrassend punten bij Spal. Ook Dries Mertens had zijn dag niet. Vroegtijdig naar de kant. Voor rust claimde hij wel een strafschop voor een aangeschoten bal, maar de VAR dacht er anders over. (KTH)