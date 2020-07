Exclusief voor abonnees Atalanta haalt opnieuw uit, assist Castagne 15 juli 2020

00u00 0

Atalanta denderde ook tegen Brescia verder. De ploeg van Timothy Castagne won met 6-2 en springt zo over Lazio en Inter naar de tweede plek. De Rode Duivel, die na 73 minuten gewisseld werd, gaf een assist - al deed Ruslan Malinovskyi (ex- RC Genk) het werk vooral zelf. De grote man bij de thuisploeg was echter de Kroaat Mario Pasalic, met drie doelpunten. De teller van Atalanta in de Serie A dit seizoen staat nu op 93 goals. In de G5-competities doet enkel Bayern München (100) beter. Atalanta heeft nog vijf matchen om die kaap te ronden. (TLB)

