Atalanta grijpt naast Teodorczyk 01 februari 2018

00u00 0

Hij mag er dan geen concurrent bij hebben, toch is Lukasz Teodorczyk (26) not amused. De verregaande (en tevergeefse) inspanningen van Anderlecht om Mitrovic terug naar België te halen, vormden nog maar eens het bewijs dat Hein Vanhaezebrouck niet meer gelooft in de Pool. Teodorczyk meldde zich gisteren trouwens ziek. Volgens onze info deed hij dat niet in de hoop nog te kunnen vertrekken. Het Italiaanse Atalanta Bergamo zag wel iets in de 14-voudige international, maar de Italianen waren financieel niet bij machte om hem naar de Serie A te halen. Teo werd daarnaast onder meer aangeboden bij Malaga, Hamburg en Bordeaux, maar geen van die drie clubs hapte finaal. Sommige Russische eersteklassers - de transfermarkt is daar open tot 24 februari - willen nog een poging wagen, maar dat zal Anderlecht normaal gezien niet toelaten. Door het afspringen van Mitrovic heeft Vanhaezebrouck namelijk alleen nog keuze uit Ganvoula en Teodorczyk, want gelegenheidsspits Hanni is wel weggeraakt. Ook Teo zelf wil niet per se weg, zeker niet nu hij bij Anderlecht minuten maken richting WK in Rusland komende zomer. (PJC/NVK/NP)

