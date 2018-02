Aswolken tot 5 km hoog op Sumatra 20 februari 2018

Op het Indonesische eiland Sumatra laat vulkaan Sinabung weer van zich horen, met aswolken die tot wel 5 km hoog de lucht in stijgen en lava die van de flanken stroomt. Er zijn nog geen slachtoffers. Luchtvaartmaatschappijen kregen wel de waarschuwing om rekening te houden met de uitbarsting. De vulkaan is een van de drie die momenteel actief zijn in Indonesië. In 2010 explodeerde de Sinabung ook al, na vier eeuwen slapend te zijn geweest. Bij diverse uitbarstingen sindsdien vielen al 25 doden.

