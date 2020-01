Exclusief voor abonnees Aswolk maakt dode op Filipijnen 14 januari 2020

De vulkaanuitbarsting op de Filipijnen heeft een leven geëist. In Calamba, een stad op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Manilla, is een man omgekomen bij een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door de asregen. Drie mensen raakten gewond, aldus de politie. De vulkaan Taal spuwde zondag al as tot een hoogte van 15 kilometer en is nog steeds onrustig. De autoriteiten hebben al 45.000 mensen geëvacueerd, onder wie ook toeristen. Mogelijk zullen uiteindelijk zowat 200.000 inwoners voor het natuurgeweld moeten vluchten. Op de internationale luchthaven van Manilla zijn er "tot nader order" geen vluchten meer, liet de minister van Transport eerder weten.

