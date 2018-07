Asus Zenfone 5Z 28 juli 2018

De Zenfone 5Z heeft hevige concurrentie van de OnePlus 6 en de Huawei P20, en dan hebben we het nog niet eens over de Sam-sung Galaxy S9 of andere toptelefoons die in prijs gedaald zijn. Toch staat hij zijn mannetje. Zo is de accuduur ongeveer gelijkwaardig aan die van de OnePlus 6, is het in de praktijk een zeer snelle telefoon en doet de camera niet veel onder voor de directe concurrentie, al zijn de foto's bij slechte lichtomstandigheden net een tandje minder. De verschillen zijn echter niet groot en dat is knap voor deze niet al te grote speler in smartphoneland. Bovendien heb je alleen bij de Zenfone 5Z een camera met bredere beeldhoek, wat erg handig kan zijn.

