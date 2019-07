Exclusief voor abonnees Astrid is haar babybuikje al kwijt 23 juli 2019

Ze mag dan wel op 28 juni bevallen zijn van haar eerste kindje, amper drie weken later is Astrid Coppens (36) haar zwangerschapskilo's alweer kwijt. Dat bewees de kersverse mama met een badpakfoto op Instagram. Op dat beeld, dat werd gemaakt op het strand van Het Zoute, oogt de mama van Billie-Ray even rank en slank als vanouds. Dat is ook haar volgers niet ontgaan. Zij zijn allemaal onder de indruk. "Wauw, je ziet er echt prachtig uit", klinkt het meermaals. (IDR)

