Astori stierf natuurlijke dood 07 maart 2018

Italiaans international Davide Astori zou een natuurlijke dood zijn gestorven. Dat werd gisteren door een officier van justitie bevestigd. De speler van Fiorentina werd vorige zondag in een hotel in Udine dood aangetroffen in zijn kamer, vermoedelijk nadat hij in zijn slaap een hartstilstand kreeg. Gisteren besloten Fiorentina en Cagliari, de ex-club van Astori, rugnummer 13 nooit meer aan een andere speler toe te kennen. Morgen wordt de verdediger in Florence begraven. (TTV)