Exclusief voor abonnees Aston Villa denkt na Wesley ook aan Nakamba 20 juni 2019

00u00 0

Zijn non-seizoen heeft de interesse niet doen afnemen. Marvelous Nakamba (25) staat op het verlanglijstje van Aston Villa. De promovendus in de Premier League plukte vorige week al Wesley Moraes weg in Brugge voor een recordsom van 25 miljoen euro, maar is dus nog niet voldaan. Nakamba wordt er aanzien als een interessant profiel - sterk aan en zonder de bal. Zeker nu blijkt dat Leeds-middenvelder Calvin Phillips - Villa's eerste keuze - niet te koop blijkt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis