Aston Martin rijdt naar de beurs 29 augustus 2018

Aston Martin kondigt wellicht vandaag aan dat het naar de Londense beurs trekt. Of toch volgens de Britse nieuwszender Sky. De presentatie van de halfjaarresultaten van de Britse bouwer van luxeauto's zou daarvoor de ideale gelegenheid zijn. Over de beursgang van Aston Martin, dat een groot deel van zijn status dankt aan de James Bond-films, wordt al langer gespeculeerd. Analisten kleven op het bedrijf een waarde van zowat 5 miljard pond, of omgerekend zo'n 5,5 miljard euro. Volgens Sky zouden de eigenaars voor zowat 1 miljard pond aan aandelen verkopen. Aston Martin volgt met de beursgang het voorbeeld van Ferrari. Dat Italiaanse merk trok in 2015 naar de beurs van Milaan en New York en is in waarde meer dan verdubbeld.

