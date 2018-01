Aston Martin denkt na over beursgang 00u00 0

De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin overweegt later dit jaar een notering aan te vragen op de beurs van Londen. Voorlopig bekijkt de Britse constructeur nog verschillende opties, en is er nog geen definitieve beslissing genomen. Als Aston Martin de stap naar de beurs zet, volgt de fabrikant het voorbeeld van Ferrari, die sinds januari 2016 op de beurs van Milaan en New York noteert. Aston Martin zou volgens het financiële persagentschap Bloomberg gewaardeerd worden op 5 miljard pond (5,7 miljard euro). De automaker wil het geld dat eventueel wordt opgehaald gebruiken om verder te groeien, met name in het lucratieve segment van de sportieve terreinwagen. Vanaf 2019 rolt het nieuwe model DBX SUV van Aston Martin in een fabriek in Wales van de band. Aston Martin wist het voorbije jaar voor het eerst sinds 2008 meer dan 5.000 auto's te verkopen en rekent op een omzet van 840 miljoen pond. Ook zou de winst hoger uitvallen dan voorspeld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN