Asterix vecht terug in slot OOSTENDE - ASTERIX AVO 2-3 | CEV CUP vrouwen 23 januari 2020

De bezoekers begonnen erg gedecideerd aan dit Belgisch/Europees duel. Met een hoge opslagdruk bereikte de Beverse ploeg een riante 7-12-voorsprong. Toen ook het imposante blok van Asterix Avo begon te draaien, stond het scorebord snel op 11-20. De thuisploeg pruttelde nog tegen tot 17-21. In de tweede set ging het plots van 1-4 naar 12-7 en Oostende trok de tweede set naar zich toe. Slordigheden bij het Asterix-team zorgden in de derde set alweer voor een 14-10-bonus voor de kustploeg. Bij de bezoekers bleef weinig over van het sprankelende volleybal uit de openingsset. Het werd 20-13 onder regie van een alweer uitstekende spelverdeelster Biebauw. Set vier werd aangevat met Asterix-kapitein D'Hondt. Met succes, want Asterix Avo sleepte er met uitblinkster Marlies Janssens een tiebreak uit. Na een erg verbeten duel wonnen de bezoekers met het kleinste verschil. (WVM)

